تامر فرج يحتفل بتخرج ابنة زوجته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري تامر فرج بتخرج ابنة زوجته، كاشفا عن العلاقة القوية التي تربطه بها.

الفنان المصري نشر صورة جمعته بها، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وأكد أنها يعتبرها بمثابة ابنته، حيث قال: ” بنتي حبيبتي... ولو اسمك مش على أسمى.. حبيبتي بنتي... مشاعر مش ورق رسمي”.

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وأضاف: “بنت حبيبتي... فقلبي حبك لما حبتها..بنتي وحبيبتي... بتدوا الدنيا حلاوتها.. وحبيبتي بنتي... اتخرجت م الجامعة يا جدعان.. بنتي حبيبتي... فرحتني.. وكبرتني قبل الأوان”.

وكانت تامر فرج قد احتفل مؤخرا بعيد زواجه الأول من زوجته “رانيا”، برومانسية شديدة، حيث كتب: “مع دقات الساعة ١٢ هنكون كملنا 365 يوم سعاده بالظبط.. زى النهارده فجر يوم ٢٠/٦ خطفتينى و طلعنا على المأذون وبقينا زوجين...واحلى هديه اتقدمتلنا من صديقتنا الفنانه Ayaat Raafat تسلم ايدها”.

وأضاف، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “الصورة إللى رسمتهالنا من أصل صوره اتصورناها سوا على سهوه للحظة حب بسيطه إنما بتلخص منهج السعاده والحب والتفاهم إللى بنينا عليه حياتنا.. انتى سندى و انا ضهرك”.