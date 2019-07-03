شكران مرتجى تحارب التنمر.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365 انضمت الفنانة السورية شكران مرتجى، للنجومين المحاربين للتنمر وذلك عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت شكران، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “لاتغار مني لاتطمع بشغلي ومكانتي تعبت وهلكت لوصلت وياما مانمت وبكيت وسهرت لاتسرقلي حلمي”. وأضافت: “لاتشتمني لاتصادر رأيي مو إذا أختلفت معك أنا عدوتك وإنت عدوي موضروري كون صديقتك بس كمان مو ضروري كون عدوتك، أنقدني بس لاتشتمني أكرهني لاتابعني أختلف عني لاتخانقني، أنا حره لاتخنقني، لاتقتلني بحرفك وتخليه سكين يدبحني، لاتحكي معي بس لاتحكي عليي”. Advertisements وتابعت: “إذا كنت قوية مو معناها مغرورة، وإذا طيبة مو معناها جدبه، وإذا سمعتك مو معناها مالي رأي وإذا فشيت قلبي مو معناها ثرثارة!! إذا مديتلك إيدي لاتقطعها وإذا مديتلي إيدك لاتمنني الدنية سلف ودين”. وأنهت كلامها قائلة: “لا تحكم على شكلي ولبسي ووطنيتي وطبعي وأخلاقي من فيس بوك وتويتر وإنستغرام.. وإنت بنفسك كاتب ع صفحتك وتعريف لشخصيتك إنما الأمم الأخلاق مابقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، مابدي منك أو منِك شي متل مابتحب تتعامل عامل، لا للتنمر بالأمس واليوم وغدًا”.

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