شبيهة هيفاء وهبي تقيم دعوى قضائية ضدها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقامت فتاة إيرانية، دعوى قضائية ضد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في المحكمة الجنائية بإيران.

وقال مسئول بالمحكمة لصحيفة “جام جم”، إن الشابة التي رفعت الشكوى ضد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أدعت إنها اختطفت وتعرضت لمضايقات بسببها.

وأضاف، أنها قالت إن الفنانة هيفاء وهبي، تسببت لها بحرج كبير وبمشاكل كبيرة بسبب تداول صور الفنانة اللبنانية من دون حجاب ويعتقد البعض أنها لها وبأنها خلعت الحجاب بسبب الشبه بينها وبين هيفاء، ورفض الكشف عن هوية الفتاة.

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وقالت الفتاة الإيرانية: “الجميع يرى صور هيفاء، ويعتقد أنني نشرت صوري من دون حجاب، الأمر الذي يعرضني للكثير من التعليقات القاسية والانزعاج”، وعلى الرغم من الدعوة التي أقامتها إلا أنه لم ينشر لها أي صور.

من جهتها تجاهلت هيفاء وهبي، أخبار الدعوة واكتفت بالترويج لأول حفل غنائي لها بعد تعافيها من المرض، والمقرر إقامته في السويد يوم 10 أغسطس.

يذكر أن هيفاء وهبي، لديها عدة شبيهات، أما بفضل اتباعهن نفس طريقة مكياجها، أو خضوع بعضهن لعمليات تجميل من أجل أن تتطابق ملامحهن معها.