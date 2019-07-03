أويكو كارايل في أجازة مع زوجها خارج تركيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختارت الفنانة التركية أويكو كارايل الشهيرة بـ«جميلة» وزوجها المغني جان بونومو قضاء أجازتهما الصيفية خارج إسطنبول بعيداً عن عدسات الباباراتزي التي تلاحقهما في شوارع تركيا.

أويكو وزوجها طارا إلى البرتغال في رحلة استكشافية للمتعة والاسترخاء، وقد حرص الثنائي على نشر صور من مزاراتهما المختلفة لأهم معالم البرتغال، بالإضافة للقطات رومانسية للزوجين، عكست مدى سعادتهما بوقتهما هناك.

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النجمة التركية أويكو كارايل احتفلت بخطبتها على جان منتصف فبرير 2018 بالتزامن مع عيد الحب، واحتفل الحبيبان بزفافهما يوليو 2018 مرتين، الأولى في أجواء عائلية، والثانية كانت أكثر صخباً بحضور أصدقائهما.

من ناحية أخرى، عُرض لأويكو كارايل مؤخراً مسلسل «الثنائي العظيم» الذي تشارك في بطولته أمام كرم بورسين، إبراهيم شيليكول، وأوزجي جوريل.

يُذكر أن مسلسل «عودة مهند» كان بطاقة التعارف بين أويكو والعالم العربي، حيث شاركت في بطولته أمام كيفانج تاتليتوج وبورا جولصوي، واشتهرت فيه باسم «جميلة»، كما ضاعفت شعبيتها وجماهريتها بعد تألقها في مسلسل «نبضات القلب» الذي شاركت في بطولته أمام جوكهان ألكان.