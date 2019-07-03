شآتاي أولسوي ينفصل عن حبيبته للمرة السابعة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انفصل النجم التركي شآتاي أولسوي الشهير بـ«أمير» عن حبيبته، الفنانة دويجو ساريشن، وذلك بعد ما يقارب الشهرين على انتقالها للعيش معه في منزل مشترك.

ففي الوقت الذي توقع البعض أن يكون انتقال دويجو للعيش مع حبيبها، خطوة جدية نحو تفكير الثنائي في الارتباط رسمياً، صدم الحبيبن الكثيرين بانفصالهما للمرة السابعة، حيث سبق ودبت الخلافات بين النجمين لأكثر من مرة.

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يُذكر أن شآتاي ارتبط بدويجو ساريشن التي تكبره بحوالي 3 سنوات خلال تصويرهما مسلسل «في الداخل»، وهي الحبيبة الثانية في حياة النجم التركي الذي سبق وعاش قصة حب مع الفنانة التركية سيريناي ساريكايا خلال تصويرهما مسلسل «مد وجزر»، إلا أن الأخيرة ارتبطت بعد انفصالها عنه، بالنجم التركي كرم بورسين، والذي انفصلت عنه مؤخراً بعد قصة حب جمعتهما لـ3 سنوات.

من ناحية أخرى، احتفل شآتاي أولسوي حديثاً بانطلاق الموسم الثاني من مسلسل «الحامي» الذي يتعاون فيه مع شركة Netflix العالمية، ويشاركه بطولة العمل، النجمتين عائشة توران، وهازار إيرجوتشلو، بورتشين تيرزي أوغلو، إنجين أوزتورك، وغيرهم.