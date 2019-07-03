داوود حسين ينعي نجل حاكم الشارقة بكلمات مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعى الفنان الكويتي داوود حسين نجل حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، الشيخ خالد، الذي وافته المنية في بريطانيا.

الفنان الكويتي نشر صورة لحاكم الشارقة، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ونعى نجله بقوله: “عظم الله أجوركم أهل الإمارات بوفاة الغالي خالد إبن الغالي حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه.. إلى جنات الخلد .. و إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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وكانت وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات قد نعت الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة، في بيان، قالت فيه: “بسم الله الرحمن الرحيم .. “يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وأدخلي جنتي ” .. صدق الله العظيم”.

وتابعت: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، داعيا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر السلوان.

وأمر رئيس دولة الإمارات بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام .