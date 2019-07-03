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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ترددت الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية عن تعرض الفنان السوري تيم حسن وزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني لحادث سير خلال تواجدهما في الإسكندرية.
الفنان السوري خرج عن صمته لينفي صحة هذه الأنباء تماما، حيث كتب، على حسابه على “الفيس بوك”: “كل ما تم نشره عن تعرّضي لحادث سير هو كَذب و افتراء من صفحات .. يشهد لها التاريخ بتحريف الواقع السوري الداخلي !”.
تعليق تيم حسن طمأن جمهوره على سلامته وسلامة زوجته الإعلامية، بعد أن أثارت هذه الشائعة قلقهم بشكل كبير.
يُذكر أن الفنان السوري تيم حسن احتفل بعقد قرانه على وفاء الكيلاني مايو 2017، وهو الزوج الثاني في حياة الإعلامية المصرية بعد زوجها السابق طوني مخايل، الذي انفصلت عنه عام 2016، وقد انجبت منه طفلين هما «جودي، وريان»، في الوقت الذي سبق لتيم وتزوج من الفنانة السورية ديمة بياعة التي انفصل عنها عام 2012 بعد زواج استمر 10 سنوات، وقد اثمر زواجهما عن طفلين هما «فهد وورد».
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لتيم حسن على أنباء تعرضه وزوجته لحادث سير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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