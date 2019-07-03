المعجبون يتطفلون على خالد أرغنش وبيرجوزار كوريل في أجازتهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رفض النجم التركي خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان»، وزوجته، الفنانة بيرجوزار كوريل، المشاركل في أي أعمال فنية خلال الموسم الحالي، وفضلا قضاء أجازة صيفية طويلة.

عدسات الباباراتزي رصدت الزوجين في أحدث ظهور لهما خلال جولة جمعتهما بشوارع مدينة الاتشاتي، وكان لافتاً فستان بيرجوزار الأنيق، والذي بدت فيه كفتاة عشرينية منطلقة مع حبيبها، خاصة مع تسريحة الشعر القصير الذي اعتمدتها في الفترة الأخيرة.

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الابتسامة لم تفارق وجهي خالد وزوجته أمام كاميرات المصورين، كما كان لافتاً استجاباتهما الطريفة لطلبات المعجبين بأخذ صور تذكارية معهم، وهم ما عكس أجواء الانسجام الذي يعيشه الزوجان في أجازتهما.

يُذكر أن مسلسل «أنت وطني» كان آخر عمل درامي عُرض للزوجين، في الوقت الذي يُعرض لخالد حالياً فيلم «كازابلانكا» الذي يشارك في بطولته أمام أمير كرارة، غادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، كما عُرض لبيرجوزار حديثاً فيلم «حب واحد وحياتين» الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك.