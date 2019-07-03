عزت أبو عوف تزوج على حبيبة عمره.. وتسببت وفاتها في تدميره

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

على الرغم من أن “فاطيما” هي قصة الحب الوحيدة في حياة الفنان المصري الراحل عزت أبو عوف، إلا أنها لم تكن الزوجة الوحيدة له.

عزت أبو عوف اعترف خلال لقاء سابق له في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، أنه تزوج على زوجته الأولى “فاطيما” واستمرت الزيجة الثانية لأكثر من ثلاث سنوات، لافتا إلى أن سبب زواجه من أخرى ليس الحب ولكن لأن “الرجل طفس بطبعه”.

الفنان قال إن فاطيما انهارت تماما عندما اعترف لها بزواجه عليها، ولكنها بعد مرور وقت طويل قالت له إنها لن تطلب الطلاق لأنها متأكدة أنه سيعود لها في النهاية.

وأضاف أنه أخبر زوجته الثانية أنه لن ينفصل عنها إلا لو خيرته بينها وبين زوجته الأولى فاطيما، لأنه في هذه الحالة سيختار “فاطيما”، مؤكدا أن هذا ما حدث بالضبط وبالفعل اختار “فاطيما”.

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وكشف الفنان أن قصة الحب بينه وبين فاطيما بدأت وهي في الرابعة عشر من عمرها وكان هو في التاسعة عشر، وتزوجا وهو في سن الثالثة والعشرين.

وأضاف: “سبب حبي الكبير لها، لأنها على مدار 37 عامًا لم تشتك مني ولا مرة واحدة رغم أني شخصية متقلبة المزاج وعصبي جدًا وأفتعل مشكلة من أقل شيء”.

وتسببت وفاة “فاطيما” عام 2012 في تدمير عزت أبو عوف نفسيا وصحيا، حيث أنه بعد رحيلها دخل أكثر من مصحة نفسية لعلاجه من صدمة الوفاة، وأكتشف بعد وفاتها بثلاث سنوات أن يحتاج لجراحة قلب مفتوح وذلك لانسداد أحد الشريان رغم كونه رياضيًا ويهتم بالجري ولعب كرة التنس.

وأكد أنه لم يفكر يومًا في الارتباط بعد زوجته، ولكن لظروف مرضه كان لابد من ذلك، واختار مديرة أعماله أميرة، لأنها تعمل معه منذ ما يقرب العشرين عامًا وكل أعماله بيديها كما أنها أنقذته من مصائب كثيرة كاد يقع فيها.