إيمانويل ماكرون ينشر فيديو يُحرج إيفانكا ترامب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسبب مقطع فيديو نشره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال تواجده في اليابان على هامش قمة العرشين في مدينة أوساكا، في إحراج إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إيفانكا تعرضت للانتقاد الشديد بعد نشر لقطات لها وهي تحاول بشكل محرج الانضمام إلى محادثة بين تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، وإيمانويل ماكرون وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي.

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الفيديو - الذي نشره مكتب الرئيس الفرنسي - أثار سخرية كبيرة من غيفانكا ترامب، حيث التقط الكثيرون ردود فعل كريستين لاجارد عندما حاولت إيفانكا التطفل على المحادثة، فنظرت لها بدهشة واستغراب.

ألكسندرا أوكاسيو، عضوة الكونجرس الأمريكي كتبت تغريدة على حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” قالت فيها: “قد يكون الأمر صدمة بالنسبة للبعض، لكن كونك ابنة شخص ما، لا يعطيكِ مؤهلات لموقع وظيفي معين، فإن هذا الأمر قد يضر بمكانتنا الدبلوماسية.

كانت وسائل إعلام قد تناولت مقطع فيديو إيفانكا ترامب أثناء مشاركتها في النقاش وانتقدتها واعتبرت مداخلتها غير موفقة، وذلك حسبما أفادت فضائية «روسيا اليوم».