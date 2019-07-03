كيفن كوستنر يكشف سرًا جديدًا عن الأميرة ديانا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يكتب للجزء الثاني من فيلم The Bodyguard‎ والذي يعد وحدا من أشهر أفلام السينما العالمية في التسعينيات، الاكتمال والخروج إلى الجمهور، بعدما كان مقررا أن يطلق زوبعة كبيرة لو كتب له الخروج إلى النور.

ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” نقلا عن موقع مجلة People الأمريكية، أن المخرج والممثل الشهير كيفن كوستنر، أكد أن الأميرة الراحلة ديانا وافقت على أن يكتب هو سيناريو فيلم سينمائي تلعب فيه الدور الرئيسي.

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كوستنر قال في تصريحات له: أتذكر أنها كانت لطيفة جدا معي على الهاتف، طرحت عليّ أسئلة مثل “هل سيكون لدينا مشهد قبلات؟”، ومع ذلك كانت متحفظة ومتوترة بعض الشيء، لأن حياتها كانت طوال الوقت مراقبة.

ووفقا للصحيفة، كان محور الفيلم حول موضوع حماية كيفن كوستنر للأميرة من معجبيها والمصورين المتطفلين، إلى أن تتطور العلاقة بينهما لتتحول إلى علاقة حب رومانسية.

النجم الأمريكي كوستنر أضاف، أنه أنهى سيناريو الفيلم في أغسطس 1997، قبل يوم واحد من وفاة الأميرة ديانا في حادث سير بباريس.