شاهد.. عادل امام ونجوم الفن في عزاء عزت ابو عوف

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 12:53 صباحاً - حرص الفنان عادل إمام على حضور عزاء الفنان عزت أبوعوف، والذي أقيم مساء اليوم داخل مسجد الشرطة، بمدينة السادس من أكتوبر.

وشارك عدد كبير من النجوم في العزاء من بينهم أحمد السقا وفاروق الفيشاوي، وليلى علوي ولبلبة ومصطفى فهمي وعزت العلايلي ودرة ومنة فضالي ومنال سلامة، وخالد النبوي وأحمد بدير وسمير غانم وتامر حسني.

وغيّب الموت الفنان عزت أبوعوف في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازة الفقيد ظهر أمس من مسجد السيدة نفيسة.