سما المصري تغير موقفها من ريهام سعيد.. وهذا مصير قضية السب والقذف

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

بعد أن أصيبت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بمرض خطير عبارة عن ميكروب شديد في الأنف، أعلنت الفنانة سما المصري مسامحتها لها والتنازل عن الدعوى القضائية التي أقامتها ضدها.

سما نشرت صورة لريهام، على حسابها الخاص على “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: ” تنازلت اليوم عن الدعوي التي تقدمت بها ضد ريهام سعيد في شهر فبراير ٢٠١٩ والدعوي تحمل رقم ١٩٦٦ عرائض النائب العام برقم ٢٢٤١ لسنه٢٠١٩ إداري قسم الجيزة بسبب قيامها بتحريض صفحات تابعه لها بنشر صور وفيديوهات خاصه بي دون وجه حق وفبركه صور خاصه بي وتركيبها وليست صور صحيحه والسب والقذف في حقي والتشهير بي”.

وأضافت: “وقد تم التحقيق في الشكوى من قبل النيابة العامة الأسبوع الماضي وأحالتها للنظم والمعلومات ومباحث النت للفحص ومن المقرر استدعاء ريهام سعيد الأيام القادمة للإدلاء بأقوالها ولكن بعد مرضها قررت اليوم التنازل عنها لأنها مريضه”.

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وتابعت: “هي اذتني واذت ستات غيري كتير بس أنا خلاص مسامحاها لإنها طلبت من الناس يسامحوها وهي في محنه مرضها وكل اللي اقدر اقوله ربنا يسامحها ويشفيها عشان خاطر ولادها وابنها الصغير.. ربنا يعافيها ويعافي جميع المرضي ياارب.. العفو عند المقدرة”.

وكانت شقيقة ريهام سعيد، والتي تدعى “رانيا”، كشفت مؤخرا طبيعة مرض شقيقتها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: “للناس اللي عاوزه توضيح، ريهام عندها ميكروب شديد في الأنف من الداخل والخوف انه يطلع علي العين و المخ”.

وأضافت: “حاجه ملهاش أي علاقه بالجلد و اضطرت ان تخضع لعمليه دقيقه.. و هي الان بتخضع لعلاج مكثف وإذا لم يكن هناك تحسن هتسافر انشاء الله للتأكد من العلاج الصحيح و انشاء الله بإذن الله تقوم بالسلامه”.

وتابعت: “تصحيح لبعض الپوستات الخاطئة موضوع ان جالها ميكروب في الجلد يؤدي الي تساقط الجلد ده كلام مش صحيح خالص أو انه جالها نفس فيروس مايكل جاكسون وإن جلدها هيتساقط ومرض خطير وًالكلام ده من وحي خيال بعض الناس”.