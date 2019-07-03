محمد فؤاد يدخل في نوبة بكاء على الهواء بسبب عزت أبو عوف.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دخل الفنان المصري محمد فؤاد، في نوبة بكاء شديدة على الهواء وذلك خلال نعيه للفنان الراحل عزت أبو عوف، والذي رحل عن عالمنا الاثنين 1 يوليو بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ 71.

وقال محمد فؤاد، خلال لقائه في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع عبر فضائية “ten”: “عزت مثل أخي تمام، خسارته بالنسبة لي مثل خسارة حسن فؤاد في أول السنة”.

وأضاف: “عمري ما شوفته زعل حد أو شتم حد في غيابة، أخواته كمان في منتهى الأخلاق، صفحات العائلة دي بيضة وزي الفل”.

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وكشف خلال المداخلة كيف ساعده عزت أبو عوف في الوصول للنجومية في بداية حياته قائلًا: إن قصة تعارفهما جسدها في فيلم “إسماعيلية رايح جاي”، وأن عزت رفض الظهور في الفيلم لكنه أقنعه.

وأضاف: “كنت متشكك إني أكون نجم، أو أكون حاجة في الغناء، لكنه شافني أحسن ما أنا شايف نفسي، وكنت باسأله ازاي راهن عليا، قال لي أول ما شفتك اتخضيت، أنت المواصفات اللي بحلم وأدور عليها، وقبلها بأسبوع حلمت بواحد بمواصفاتك”.

وتابع، أنه سأل عزت أبو عوف، عن سبب ضمه لفرقته الموسيقية رغم مقابلته صدفة فرد عليه بقوله: “أنا كنت بحلم بواحد يحمل مواصفاتك عشان أضمه للفرقة، ومسك مصحفًا وقالي أنا من أسبوع حلمت بواحد شكلك بالضبط رغم إني أول مرة أقابلك وحلف لي على مصحف، عشان كده قالي أنا اتخضيت أول ما شوفتك”.