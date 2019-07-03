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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية الشابة أسماء أبو اليزيد جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، ظهرت فيها مع شقيقتيها لأول مرة.
الفنانة المصرية ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي تتوسط شقيقتيها المحجبتين.
أسماء تغزلت في شقيقتيها بتعليق قالت فيه: ” طبق بسبوسة”، وقد عبر جمهورها عن إعجابهم الشديد بالصور، مؤكدين على وجود شبه كبير يجمع الشقيقات الثلاثة.
وأسماء أبو اليزيد ممثلة مصرية، درست في كلية الفنون الجميلة، وشاركت في عدد كبير من العروض المسرحية، من بينها (حلم بلاستيك، ضحك السنين) ومسرحية (خلطة السعادة السحرية) التي عرضت على مسرح الهناجر ونافست على جائزة الشيخ سلطان القاسمي ﻷفضل عرض مسرحي لعام 2016.
كما لفتت أسماء اﻷنظار بقوة من خلال أدائها لشخصية “تقى” في مسلسل “هذا المساء” بطولة إياد نصار وأروى جودة وحنان مطاوع، وأيضا دورها في مسلسل “أنا شهيرة.. أنا الخائن”، بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي، ومسلسل “هوجان”، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، ولعب بطولته محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر أسماء أبو اليزيد تكشف عن صور شقيقتيها لأول مرة.. شاهد الشبه بينهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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