عزاء الفنان عزت أبو عوف بحضور فني كبير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

حرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء في الفنان عزت أبو عوف، والمقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان من بين الحضور أحمد السقا، ونقيب الممثلين أشرف زكي، وشقيقته ماجدة زكي، وفاروق حسني، والإعلامي عمرو أديب، منة شلبي، ولبلبة.

كما تواجد خلال العزاء خالد زكي وأحمد زاهر وسوسن بدر وفاروق الفيشاوى ومحمد على رزق ورانيا فريد شوقي، بالإضافة إلى مصطفى فهمى وحسين فهمى، وندى بسيونى ودنيا عبد العزيز، وهالة صدقي.

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وكان من أول الحضور الفنان عادل إمام، ريهام عبدالغفور، عبدالرحمن أبو زهرة، عاطف عوض، أنوشكا، إيهاب فهمي، إيمي سالم، ورجاء الجداوي.

وتلقت شقيقة الفنان عزت أبو عوف الفنانة مها أبو عوف العزاء، وكذلك ابنته المخرجة مريم أبو عوف، وشقيقاته.

يُذكر أن عزت أبو عوف، وافته المنية فجر أمس الإثنين عن عمر يناهز الـ 71، بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني من اضطرابات فى الكبد والقلب، وكان يتلقى العلاج فى إحدى مستشفيات منطقة المهندسين.