شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. عادل إمام ومنة شلبى وريهام عبد الغفور أول الحاضرين لعزاء عزت أبو عوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل عزت أبو عوف؛ بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وكان أول الحاضرين الزعيم عادل إمام والفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة منة شلبي وإيمي سالم وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد الصغير وعاطف عوض وهشام سليمان وايهاب فهمي والإعلامي عمرو أديب والفنانة ماجدة زكي، واستقبلت شقيقات الفنان الراحل عزاء السيدات.

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وكان جنازة الراحل قد شيعت ظهر أمس، فى مسجد السيدة نفيسة ظهر أمس، حيث حضر نقيب الفنانين أشرف زكى، والفنانة يسرا اللوزى، والفنان محمد مرزبان والفنان منير مكرم، وخالد عبد الجليل رئيس المصنفات الفنية صلاة الجنازة.

يشار إلى أن النجم القدير عزت أبو عوف، وافته المنية فجر أمس الاثنين عن عمر يناهز الـ71، بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني من اضطرابات فى الكبد والقلب، وكان يتلقى العلاج فى إحد مستشفيات منطقة المهندسين.