بالفيديو – رسالة عزت أبو عوف الاخيرة قبل وفاته للنجم عادل إمام.. ماذا قال له؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 11:55 مساءً - وجه الفنان الراحل عزت أبو عوف، في حلقة سابقة من برنامج “Arab wood”، رسالة إلى الفنان عادل إمام، قبل رحيله.

قال عزت: “إنك قيمة وقامة عالية جداً ولا تتأثر بما يقال عنك لأنك شخص واثق بنفسك ثقة كبيرة، ، ولا يمكن أن تهتز لأي كلمة قد تصدر عن أي شخص مسيء لك”.

وعن الصداقة التي جمعت بينهما، قال الفنان الراحل، إنه من الممكن أن تمر 10 سنوات دون أن يلتقيا، لكن بمجرد أن يتقابلا يشعران كأنهما كانا معاً بالأمس.

يذكر أن الراحل شارك مع “الزعيم” في العديد من الأعمال الفنية من بينها أفلام “بخيت وعديلة”، و”طيور الظلام”، و”بوبوس”، ومسرحية “بودي جارد”.

وكان الفنان المصري رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الاثنين، بعد رحلة من العلاج في أحد مستشفيات المهندسين، نتيجة لصراعه مع أمراض بالقلب والكبد، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد من الفنانين.