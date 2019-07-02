كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 11:55 مساءً - صدمت المذيعة التركية ​سيدا أكقول​ الاتراك بتصريحها انه ليس هناك رجل واحد وسيم في بلدها تركيا وان الرجال الذين يتجولون على الطرقات ويتفاخرون بعضلاتهم ولكن أقدامهم تكون رفيعة (ضعيفة) وقالت انها قصدت بكلامها هذا أقول بطل مسلسل “الطائر المبكر” ​جان يامان​، اما ​بوراك اوزجيفيت​ انتقدت لون بشرنه وقالت له : لا يجوز هذا القدر من التلون والتعرض لأشعة الشمس يا أخ اما سبب عدم اعجابها به اضافت ان : عيناه متقاربتين كأنه أحول اما زوجته فهرية فهي جميلة وهو لا يمتلك النجومية. جان يامان جان يامان جان يامان Advertisements جان يامان بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين بوراك أوزجيفيت

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كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة تركية: ليس هناك رجل تركي وسيم وتصف بوراك اوزجيفيت بالاحول ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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