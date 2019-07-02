بعد السرطان.. شريف مدكور يكشف إصابته بمرض جديد.. هل الكيماوي السبب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد شهور قليلة من إعلان إصابته بورم سرطاني في القولون، كشف الإعلامي المصري شريف مدكور عن إصابته بمرض جديد.

الإعلامي المصري قال إنه أصيب بقطع في الشبكية، حيث كتب على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “قطع في الشبكية نعمه و فضل”.

شريف نشر مقطع فيديو له اثناء إجرائه عملية ليزر في عينيه لعلاج الشبكية، وكشف المقطع تفاصيل العملية خطوة بخطوة.

عدد كبير من متابعي شريف سألوه إن كان قطع الشبكية له علاقة بالعلاج الكيماوي، وهو ما دفعه لنشر فيديو آخر يوضح فيه حقيقة الأمر.

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شريف أكد أن إصابته بقطع في الشبكية ليس له أي علاقة بالعلاج الكيماوي أو بمرض السرطان، كاشفا أنه تعرض لهذه الإصابة بسبب سقوطه قبل خضوعه لعملية إزالة ورم القولون بيومين ونتج عن ذلك قطع في الشبكية.

وكان الإعلامي المصري شريف مدكور قد كشف لجمهوره مؤخرا أنه بدأ العلاج الكيماوي، وذلك بعد خضوعه لعملية استئصال ورم سرطاني في القولون مؤخرا.

يذكر أن شريف مدكور كان قد أعلن في شهر إبريل الماضي عن إصابته بورم سرطاني في القولون، وخضع لعملية جراحية في بداية شهر رمضان الماضي لإزالته.