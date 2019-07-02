رقصة جريئة لديما بياعة مع زوجها تعرضها للانتقادات.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة السورية ديما بياعة، حالة جدل واسعة بسبب فيديو نشر لها وهي تقدم وصلة رقص جريئة برفقة زوجها الفنان أحمد الحلو، في إحدى الحفلات.

رقصة ديما، اعتبرها البعض مواصلة لجرأتها مع زوجها، حيث نشرت صورة سابقة له وهو يحملها بطريقة أثارت غضب الجمهور منها.

وردت ديما على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب جرأتها بمنشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، قالت فيه: “عودوا أنفسكم أن تكون أيامكم، احترام، إنسانية، إحسان، تسامح، تفاهم، حياة صافية فالبصمة الجميلة تبقى وإن غاب صاحبها، ولا تحرق قلبك بالحسد، ولا تقتله بالحقد ولا تمرضه بالغل، عش نقي القلب كنقاء الماء، ودع الخلق للخالق”.

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يذكر أن ديما بياعة، هي الزوجة السابقة للفنان تيم حسن، وأم أولاده، وبعد انفصالها عنه ارتبطت بالفنان أحمد الحلو.

من الناحية الفنية شاركت ديما بياعة، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «سلاسل ذهب»، وهو من تأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس، ويشارك في بطولته بسام كوسا، وصباح الجزائري، ومها المصري، وكاريس بشار، وشكران مرتجى، وجيني إسبر، وعبدالهادي الصباغ، وسحر فوزي، وسعد مينة، وغيرهم.