تعليق مها أبو عوف على رحيل شقيقها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عبرت الفنانة المصرية مها أبو عوف، عن حزنها الشديد على رحيل شقيقها الفنان عزت أبو عوف، والذي رحل عن عالمنا الإثنين 1 يوليو، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ 71 عامًا.
مها أبو عوف، قالت خلال تصريحاتها لبرنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “مصر خسرت حاجات كتير بوفاته في كل حاجة، وأتمنى إن الناس تترحم عليه”.
وكان الفنان عزت أبو عوف، قد رحل داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة بعد صراع طويل مع مشاكل الكبد والقلب، وتم تشييع جثمانه وسط حضور عدد كبير من النجوم.
شهدت الجنازة حضور كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وعدد من نجوم الفن منهم الفنان خالد النبوي، الفنانة يسرا اللوزي، ودلال عبدالعزيز، ميرفت أمين، محمد مرزبان، أشرف زكى، محمد ثروت، خالد سرحان، كاملة أبو ذكري، وفيفي عبده، منير مكرم، محمد العدل، وغيرهم.
يذكر أن أخر ظهور تلفزيوني للفنان الراحل كان في إعلان «جمع حبابيك»، مع الفنان عمرو دياب، والذي عرض في رمضان الماضي.
كما كان قد تعاقد على المشاركة في بطولة فيلم «كل سنة وأنت طيب»، مع الفنان تامر حسني.
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