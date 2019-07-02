درة تتعرض لهجوم عنيف بعد نعيها للفنان عزت أبو عوف.. كيف ردت؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعت الفنانة التونسية درة الفنان المصري الراحل عزت أبو عوف، والذي وافته المنية صباح الاثنين 1 يوليو.

الفنانة التونسية نشرت صورة لعزت أبو عوف، ونعته بقولها: “من أجمل الشخصيات التّي عرفتها في حياتي.. لن يعوض فنيا ولا انسانيا”.

وأضافت: “الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ..سنفتقدك كثيرا يا دكتور عزت.. وداعا الفنان الكبير الجميل عزت أبو عوف وخالص التعازي لأسرته الكريمة وأحبائه”.

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نعي درة لعزت ابو عوف عرضها لهجوم شديد، حيث عبر بعض مواطنيها عن دهشتهم من سرعة استجابتها لحادث وفاة الفنان المصري، بينما انتظرت أكثر من 24 ساعة لكي تدعم بلدها في مصاب الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها مؤخرا.

الفنانة التونسية ردت على هذا الاتهام، بقولها: “أولا الراجل نعرفه شخصيا ونحبه برشا ونحب مصر زادة اللي عايشة فيها 12 عام ومانيش ناكرة جميل البلاد اللي شعبها احتضني وتعاملت مع مبدعيها وعطاتني نجومية ومكانة على خاطر عندي أصل وما نيش محتاجة بش نقف جملة ولكن هذا شعوري الحقيقي أحب من أحب وأكره من أكره والمفروض تترحم على حد مات او ماتعلقش جملة على خاطر الانسانية واحدة”.

وأضافت: “أما في ما يخص بلادي انا ما قصرت معاها في شيء بل بالعكس ووقتاش بالسيف عزيتها؟ واضح إنك موش اتبع مليح فيا ونذكرك انه عندي صفحة رسمية فايسبوك فيها كل ما هو رسمي وأخيرا موش لازم نشهّر ببلادي اللي فيها عمليات ارهابية باش الناس ماعادش تمشيلها بالعكس الأفضل نبينو الإيجابيات واهم حاجة إيجابية عند الإنسان اخلاقه ونجاحه وأخيرا أي تعليق من هذا النوع مش مقبول على صفحتي سامحني وخاصة وقت الموت”.