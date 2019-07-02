بعد السخرية من بشرتها.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وترد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، للعديد من الانتقادات بسبب صورة مقربة لملامح وجهها نشرتها مؤخرًا عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلق البعض عليها بالسخرية من بشرتها.

وقررت نادين، الخروج عن صمتها والرد على التعليقات التي جاءت على صورتها قائلة: «شو هل التعليقات؟ في بشرة بلا مسام؟ في بشرة ما بتتعب؟ بالعكس عادي هيدا شي كتير طبيعي أنا مني شايفة شي غلط أبداً ولازم ننبسط بشكلنا مين قال إني كاملة لا لا مش مقبول فكرت بني شي! يخرب بيتكم هل قد بدا».

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يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم، كان مسلسل «خمسة ونص»، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، مسلسل “خمسة ونص” أمام الفنان السوري قصي خولي، والفنان معتصم النهار، وعدد من النجوم، والعمل من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة “الصباح ميديا”.

وقدمت خلال العمل شخطية بيان، وهي طبيبة أورام سرطانية، وتتزوج من قصي خولي، بعد قصة حب تجمعهما وبعد أن تكتشف حقيقته تطلب منه الانفصال ولكنه يهددها بطفلها، وتقع بعدها في قصة حب مع حارسها الشخصي ويؤدي دوره معتصم النهار، وينتهي المسلسل بنهاية مأسوية بعد قتلها عن طريق تدبير حادث سير لها.