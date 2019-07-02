اطلالة فاتنة لنجمة بوليوود بريانكا شوبرا في باريس.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

على مدى الأشهر القليلة الماضية، كانت حقيبة “كريستيان” ديور المكتوبة بحروف كبيرة، قد تم رصدها مرارًا وتكرارًا على أذرع المشاهير، لا سيما في المطار - شكلها الكبير يجعل منها رفيق سفر مثالي، وتعد بريانكا شوبرا أحدث النجمات اللاتي يستخدمنها في التسوق.

شوبرا، الموجودة حاليا في باريس بفرنسا مع زوجها نيك جوناس، شوهدت وهي تتسوق في وقت سابق من يوم الأحد 23 يونيو، وكأن حقيبتها كانت تقول أنني هنا وعلى استعداد للإنفاق، حيث كانت ترتدي بدلة أنيقة، وقلادة ذهبية زينت صدرها.

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فيما رصدت عدسات الباباراتزي بريانكا شوبرا، البالغة من العمر 36 عامًا، وقد سرقت الأضواء -مرة أخرى- بينما وصلت هي وزوجها نيك جوناس، 26 عامًا، إلى مطعم متحف الفنون في العاصمة الفرنسية يوم الأحد، وكلاهما ينسقان معًا.

وقد انضم إلى الزوجين صوفي تيرنر ممثلة Game of Thrones الأنيقة البالغة من العمر 23 عامًا وجون جوناس المغني العاشق، 29 عامًا، قبل عرسهما المقبل.

نجمة “بايواتش”، التي ارتدت ثوب ابيض واسع في أثناء النزهة، تشبثت بزوجها وبادلها نيك تلك الحميمية حيث لف الزوجان ذراعيهما حول بعضهما البعض بينما كانا يشقان طريقهما عبر الحشود إلى العشاء في المطعم.