طليقة وائل كفوري تستفزه بصور لطفلتيه وتعليق مسيء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت آنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، حالة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ابنتيها ميشال وميلانا.

ونشرت صورة لطفلتيها للمرة الأولى عبر خاصية “الأستوري”، على موقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “حماكما الله”.

كما نشرت تساؤل أثارت به العديد من علامات الاستفهام حول حقوق ابنتيها من زوجها السابق الفنان وائل كفوري، قالت فيه: “هل تعتقد أن الأطفال من الآباء المطلقين يستحقون المساس بحقوقهم؟ هل يدفع الأطفال ثمن قوانين الأطفال الضعيفة في لبنان”.

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وراى البعض أن المنشورين ماهما إلا استفزاز للفنان وائل كفوري، والذي يحرص على إخفاء حياته الخاصة عن الإعلام، ولم يتم نشر أي صورة لطفلتيه قبل انفصالهما.

كان الفنان اللبناني وائل كفوري، انفصل رسميًا عن زوجته آنجيلا بشارة بعدما تزوجها في عام 2011 بشكل مفاجيء، وأنجبت منه طفلتين “ميشال وميلانا”، وكلف “كفوري” الإعلامية اللبنانية ريما نيجم بإعلان الخبر عبر أثير الإذاعة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى يواصل وائل كفوري، الاستمتاع بنجاح أغنية “استشبهت فيكي” وهي من كلمات منير بو عساف، وألحان هشام بولس، وتوزيع داني حلو.