ريهام أيمن ترتدي ملابس زوجها في جلسة تصوير جديدة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
خضعت الفنانة المصرية ريهام أيمن لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بلوك غريب حاز على إعجاب الجمهور.
ريهام أيمن شاركت جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، حيث ارتدت جاكيت طويل يملكه زوجها وجلست على مقعد، وقالت الفنانة إن الزواج يعني المشاركة، حتى في الملابس، وأنها خاضت تجربة ارتداء ملابس زوجها، والتقط لها بنفسه الصور.
الفنانة المصرية لفتت الأنظار إليها من خلال عدد من الإكسسوارات، بينما لم تتكلف في وضع الماكياج، وتلقت الفنانة سيل من تعليقات الجمهور الذي تغزل فيها.
ريهام أيمن متزوجة من الفنان شريف رمزي ولديها منه ولد وبنت، بينما ابتعدت مؤخرا عن العمل الفني لانشغالها بابنتها التي وضعتها في مايو 2017.
الفنانة الشابة تحاول أن تعوض عن ابتعادها عن الشاشة بالتواصل بشكل مستمر مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنشر صورها مع أطفالها وزوجها.
يُذكر أن ريهام أيمن كان آخر أعمالها الجزء الثاني من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، والذي شاركت به برفقة زوجها الفنان شريف رمزي، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وحقق نجاحا كبيرا بجزأيه الأول والثاني.
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