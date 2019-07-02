صورة قديمة من طفولة علي ربيع.. هل تغير شكله؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري علي ربيع جمهوره في صورة قديمة له من ألبوم طفولته عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

علي نشر صورة له من الطفولة، وكتب معلقا عبر حسابه: «أنا وأنا صغير وأنا وأنا صغير برده»، وظهر في الصورة وهو يستحم.

الفنان المصري تلقى عدد كبير من التعليقات، وأكد له الجمهور ان شكله تغير كثيرا من الطفولة وحتى الآن، وأن شكل شعره تغير أيضا، بينما ملامحه اختلفت تماما.

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وكان علي ربيع قد نافس في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «فكرة بمليون جنيه»، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية.

الفنان المصري فاجأ جمهوره منذ أسابيع بقصة شعره جديدة، وكتب عبر حسابه الخاص أنه قرر أن يقص شعره فانهالت عليه تعليقات الجمهور بين رافض ومؤيد.

مسلسل «فكرة بمليون جنيه»، من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته علي ربيع، صابرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، وليد فواز، حنان سليمان، أحمد سلطان، مايان السيد، وطفل “ذا فويس” أحمد السيسي، ومحمد محمود، وآخرون.