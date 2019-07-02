ندوة حول "التسويق السينمائي" بمهرجان "منارات التونسي"

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هشام لاشينالأربعاء 2019/7/3 01:31 صباحا بتوقيت أبوظبي
درة بوشوشة مديرة المهرجان - أرشيفية
يشهد مهرجان السينما المتوسطية بتونس "منارات"، الذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 7 يوليو/تموز، الأربعاء، ندوة بعنوان "التسويق والتوزيع السينمائي في العالم العربي"، بمشاركة مجموعة كبيرة من الخبراء.
تبدأ الفعاليات باستعراض أهم المعلومات والأرقام عن صناعة السينما في العالم العربي، يتبعها حلقة نقاشية تحت عنوان "توزيع الأفلام العربية في العالم العربي" ويشارك فيها الممثلان والمنتجان محمود حميدة وإلهام شاهين والموزع الأسعد قوبنطيني والموزع والمنتج حبيب بالهادي والمنتج حبيب عطية والموزع أحمد سبكي وجو موهلبرجر من "إيوربيان فيلم إيموشن" ويحيى مقرش من "ارتفاي".
وستكون هناك حلقة نقاشية ثانية بعنوان "دعم وتمويل الأفلام العربية"، ويشارك فيها شيراز العتيري، ماتيو فورني "المركز الوطني للسينما والصورة"، المخرج يسري نصرالله، المنتج صارم الفاسي "المركز الوطني المغربي للسينما"، روبرتو ستابيلي (ANCIA) ، المنتج رشيد عبدالحميد "مؤسسة الفيلم الفلسطيني"، المنتج جاد أبي خليل "ملتقى بيروت السينمائي"، ندى دوماني "الهيئة الملكية الأردنية للأفلام" والمخرجة والمنتجة ماريان خوري.
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