الانتهاء من تصوير "بعد الخميس" بمشاركة عربية واسعة.. وقريبًا في دور السينما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتهى المخرج السعودي حيدر سمير الناصر من تصوير الفيلم الكوميدي "بعد الخميس"، وهو أول فيلم سعودي إماراتي بالاشتراك مع نخبة من نجوم الدراما والسينما من مصر ولبنان وسوريا والذي من المقرّر أن يكون جاهزًا للعرض قريبًا.

دارت كاميرا المخرج السعودي حيدر سمير الناصر في مدينة العين الإماراتية لتصوير الفيلم الذي تقوم بإنتاجه شركة العنود برودكشن للإنتاج الفني.

وتدور فكرة الفيلم حول شقيقين شابين يعيشان حالة من الرفاهية في كنف والدهما الثري، وبعد وفاته يترك ثروته لولديه اللذين لا يُحسنان التصرف بها، لتصبح سببًا في نزاعاتهما.

و قال المدير العام لشركة العنود برودكشن أمير الأشمل، إن الفيلم هو الأول على صعيد الإنتاج الكوميدي للسينما وأكّد أن شركته لم تجازف بإنتاجها للفيلم في هذا الوقت، موضحًا أهمية السينما في الخليج حاليًا، وبخاصة بعد الأنباء عن افتتاح دور سينما جديدة في السعودية.

ووعد مخرج العمل الناصر الجمهور بعمل سينمائي يُسهم في نقل السينما الخليجية لمنافسة العالمية، مشيرًا إلى أنه في هذا الفيلم لا يُقدّم سينما خليجية وحسب، بل عربية بالمجمل، ما يُسهّل انتشار الفيلم على مستوى كبير، مدللاً على ذلك بحضور نجوم عرب من خمسة بلدان، معتبرًا ذلك رسالة من خلال السينما موجّهة لكل بلد عربي.

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وعبّر الممثل المصري طلعت زكريا، الذي يُقدّم شخصية محاسب يملك شركة ينصُبُ من خلالها على الناس، عن فخره بالمشاركة في فيلم يحمل تنوعًا في الجنسيات العربية المشاركة فيه، مضيفًا: "لا أُخفي سعادتي كون الفيلم متعلقًا بالسينما السعودية التي انفتحت مؤخرًا، وباتت لها خطوات تريد تحقيقها لتكون حاضرة بين جمهورها".

وقال الفنان الإماراتي علي التميمي: "شخصيتي هي شيخ القبيلة والد عنود، وأستقبل سلطان وناصر بعد هروبهما فأعلمهما العادات والتقاليد البدوية وأدربهما على حياة الصحراء والرعي وسوى ذلك".

وتحدّث الفنان السعودي عبد الله الجميري عن دوره قائلاً: "إنه يُجسّد شخصية "ناصر" الشاب الذي عاش تحت إدارة أبيه حياة ثراء ورفاهية؛ لتنقلب حياته بوفاة والده وتتحوّل إلى شيء من الكآبة والعذاب".

ويضمُّ الفيلم نخبةً من نجوم الكوميديا العرب من أبرزهم طلعت زكريا، عبد الله الجميري وميلا الزهراني ومحمد هاشم، منصور الفيلي وبلال عبد الله وعلي تميمي وجيهان أنور و داليدا خليل وبسام علي.