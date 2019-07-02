شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى وأنغام ومحمد رمضان يشاركون فى عزاء عزت أبو عوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد النجم تامر حسنى والفنانة أنغام والفنان محمد رمضان فى عزاء الراحل عزت أبو عوف، المقام حاليا فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وقدم واجب العزاء كل من سمير غانم والفنان محمد فواد وعمرو يوسف وسيد رجب ومحمد ممدوح وأحمد عبد العزيز ومادلين طبر والمطرب هشام عباس، والمخرج رامى إمام والنجم عزت العلايلى ومحمد عبد الرحمن توتا ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنا .

وحرص عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء فى عزت أبو عوف، الذى وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض، على رأسهم أحمد السقا، ونقيب الممثلين أشرف زكى وشقيقته ماجدة زكى ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى والإعلامى عمرو أديب، كما شارك فى العزاء النجمة لبلبة وخالد زكى وأحمد زاهر وسوسن بدر وفاروق الفيشاوى ومحمد على رزق ورانيا فريد شوقى، بالإضافة إلى مصطفى فهمى وحسين فهمى، وندى بسيونى ودنيا عبد العزيز، وهالة صدقى، والنجم الكبير عادل إمام وريهام عبد الغفور ومنة شلبى وإيمى سالم وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد الصغير وعاطف عوض وهشام سليمان وإيهاب فهمى وأنوشكا.

يشار إلى أن النجم القدير عزت أبو عوف وافته المنية فجر أمس الإثنين عن عمر يناهز الـ 71، بعد صراع مع المرض، حيث كان يعانى من اضطرابات فى الكبد والقلب، وكان يتلقى العلاج فى إحدى مستشفيات منطقة المهندسين.