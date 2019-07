شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو تحدي جايسون ستاثام the Bottle Cap يتخطي الـ 10 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كعادة مشاهير العالم الذين يشاركون في العديد من التحديات والتي تنتشر كالنار في الهشيم بين المشاهير ونجوم السينما، انتشر مؤخرا تحدي جديد the Bottle Cap وفيه يجب علي النجم القيام بفتح غطاء الزجاجة من خلال ركلها من الأعلي، ومن أوائل من قام بهذا التحدي هو جايسون ستاثام وذلك تلبية طلب جون ماير الذي سبق وقام به.

ويبدو أن التحدي لقي إعجاب الكثيرين حيث حقق فيديو قيام جيسون ستاثام بالتحدي أكثر من 10 مليون مشاهدة في ساعات قليلة ويبدو أن التحدي سيكون الهوس الجديد لدي النجوم بعدما شارك به عن من الرياضيين أيضا.

من جانب أخر ينتظر ستاثام عرض فيلمه الجديد Hobs & Show، وهو من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ولأول مرة سيكون الفيلم بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور الفيلم حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو " اللذان يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.