شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم وعزت العلايلى ومحمد فؤاد وعمرو يوسف يشاركون فى عزاء عزت أبوعوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم سمير غانم والمطرب محمد فواد على تقديم واجب العزاء فى الراحل عزت أبو عوف، بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد، وشارك فى تقديم واجب العزاء كل من عمرو يوسف وسيد رجب ومحمد ممدوح وأحمد عبد العزيز ومادلين طبر والمطرب هشام عباس والنجم عزت العلايلى وعمرو عبد الجليل وخالد النبوى وزينه ومحمد أمام وشقيقه المخرج رامى إمام.

كما شارك فى العزاء أحمد السقا، ونقيب الممثلين أشرف زكى وشقيقته ماجدة زكى وزوجته روجينا ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى والإعلامى عمرو أديب، كما تواجد كل من النجمة لبلبة وخالد زكى وأحمد زاهر وسوسن بدر وفاروق الفيشاوى ومحمد على رزق ورانيا فريد شوقى، بالإضافة إلى مصطفى فهمى وحسين فهمى، وندى بسيونى ودنيا عبد العزيز، وهالة صدقي.

وكان أول الحاضرين فى العزاء النجم الكبير عادل إمام والفنانة ريهام عبد الغفور ومنة شلبى وإيمى سالم وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد الصغير وعاطف عوض وهشام سليمان وإيهاب فهمى وأنوشكا.

يشار إلى أن النجم القدير عزت أبو عوف وافته المنية فجر أمس الإثنين عن عمر يناهز الـ 71، بعد صراع مع المرض، حيث كان يعانى من اضطرابات فى الكبد والقلب، وكان يتلقى العلاج فى إحدى مستشفيات منطقة المهندسين.





















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