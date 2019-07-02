شكرا لقرائتكم خبر عن علي الهلباوي يغني الأشعار الصوفية في مسرحية " رسائل العشاق " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى فرقة المسرح الكوميدى برئاسة الفنان إيهاب فهمى، بروفات مسرحية "رسائل العشاق" قبل عرضها فى سبتمبر المقبل.

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"رسائل العشاق" مسرحية رومانسية كوميدية، تستعين ببعض الأشعار الصوفية التي يقوم بغناءها المطرب على الهلباوى، من بطولة إبراهيم فرح، وائل شاهين، باسم قناوى، زينب العبد، وسام أسامة، تغريد عبد الرحمن، سهر رضا، ديكور هبة عبد الحميد، تأليف وإخراج محمد إبراهيم.

يذكر أن المسرح الكوميدى انتهى من عرض مسرحية "الحالة توهان" إخراج الدكتور سيد خاطر بعد عرضها لأكثر من موسم على أن يتم عرضها فيما بعد خارج القاهرة، وكانت آخر ليلة عرض بحضور الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية.