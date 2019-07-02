سعاد ماسي تحيي حفلا بمهرجان الحمامات الدولي بتونس يوم 27 يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي المطربة الجزائرية سعاد ماسي حفلا ضمن حفلات وعروض مهرجان الحمامات الدولي بتونس في دورته الـ 55 وذلك يوم 27 يوليو. آخر حفلات ماسي كان افتتاح النسخة السادسة عشرة من مهرجان "التفاف العالم Détours du Monde"، الذى احتضنته مدينة شاناك فى فرنسا. Advertisements

حفل المطربة سعاد ماسي في مهرجان الحمامات يذكر أن مهرجان الحمامات الدولي هو تظاهرة ثقافية وفنية تقام في المركز الثقافي الدولي بالحمامات خلال شهري يوليو وأغسطس من كل سنة وقد انعقدت دورته الأولي عام 1966 ويعتبرثاني أهم مهرجان ثقافي تونسي بعد مهرجان قرطاج الدولي وشارك فيه من قبل عدد كبيرمن نجوم الغناء المصري والفرق المشهورة منهم الكينج محمد منيرالعام قبل الماضي ويشارك في حفلاته هذا العام الموسيقار زياد رحباني والمطرب محمد محسن وعدد آخر من نجوم الغناء والمسرح في العالم .

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