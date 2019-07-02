فيديو| سمير غانم والجداوي وهشام عباس في عزاء عزت أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- أسماء يسري:

حرص الفنانون سمير غانم ورجاء الجداوي وهشام عباس وسيد رجب على حضور عزاء الفنان عزت أبو عوف.

وبدأت أسرة الفنان الراحل عزت أبو عوف، عقب صلاة المغرب، تلقي عزائه في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور عدد من نجوم الفن.

استقبل المعزين ابنة الفنان الراحل المخرجة مريم أبو عوف وشقيقاته الأربعة.

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ورحل الفنان عزت أبوعوف عن عالمنا، أمس الإثنين، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 71 عامًا، وقد شُيع جثمانه ظهر الإثنين من مسجد السيدة نفيسة.

عزت أبوعوف من مواليد 21 أغسطس 1948، بدأ مشواره الفني مع شقيقاته الأربع، بعدما كون فرقة موسيقية أطلق عليها اسم "فور إم"، ورغم تخرجه في كلية الطب، فإنه اتجه للتمثيل، وقدم أعمالاً عديدة منها: "الملك فاروق"، "رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة"، "أماكن في القلب.

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