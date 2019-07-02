صورة| جنات تهنئ المنتخبين المغربي والمصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت المطربة المغربية جنات منتخب بلادها بالتأهل لدور الـ16 فى بطولة أمم أفريقيا، التي تقام في مصر.
ونشرت جنات صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية تي شيرت المنتخب المغربي، وعلقت: "مبروك تأهل منتخبنا المغربي، والمنتخب المصري، دايما مغرب، أسود الأطلس".
جدير بالذكر أن المنتخب المغربي قد تغلب أمس على جنوب أفريقيا بهدف، ليتأهل إلى دور الـ16 متصدرًا المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية تضمنت الفوز على ناميبيا وكوت ديفوار أيضًا.
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