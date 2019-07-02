إيناس عز الدين عن عزت أبو عوف" الراقي والمحترم والإنسان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة إيناس عز الدين، الفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا أمس الإثنين، بعد صراع مع المرض.

ونشرت إيناس صور تجمعها بالراحل عزت أبو عوف، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الراقي والمحترم والإنسان، اشتغلت معاك علي مسرح الزعيم عادل إمام ‏مسرحية بودي جارد 4 سنوات، كنت الأخ الكبير والفنان العظيم والضحكة الحلوة والقلب الطيب، الله يرحمه ‏ويجعل مثواه الجنة ويسكنه فسيح جناته".

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عزت أبوعوف من مواليد 21 أغسطس 1948، بدأ مشواره الفني مع شقيقاته الأربع، بعدما كون فرقة موسيقية أطلق عليها اسم "فور إم"، ورغم تخرجه في كلية الطب، فإنه اتجه للتمثيل، وقدم أعمالاً عديدة منها: "الملك فاروق"، "رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة"، "أماكن في القلب".

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