"من دبلوم الزخرفة إلى كتابة الأغاني وتأليف وإخراج الأفلام".. حكايات مخرج "قنديل أم هاشم" في ذكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج كمال عطية، الذي ولد في 2 يوليو عام 1919، ورحل عن عالمنا في 15 يناير من عام 2008.

ويعد كمال عطية متعدد المواهب، إذ أخرج وكتب الأغاني وكتب سيناريوهات أفلام، كما أنه أنتج أيضا.

ونستعرض لكم بعض المعلومات عن المخرج الراحل..

- حصل علي دبلوم في زخرفة المباني عام 1939.

- بدأ حياته الفنية بكتابة الأغاني بالإضافة إلى كتابة المقالات في بعض الجرائد.

- من أشهر أغانية "الغاوي ينقط بطاقيته" التي غنتها الفنانة صباح، "على باب حارتنا" لهند سلطان، "ودوبني دوب" نجاة، وقال، في حوار له، إنه ألف 60 أغنية.

- بدأ تعلقه بالسينما بسبب فيلم الوردة البيضاء، وتأثر كثيرا بالمخرجين محمد كريم وأحمد بدرخان.

- في عام 1946، التقى بالمخرج الكبير صلاح أبو سيف، الذي كان معجبا بكتاباته الأدبية، وطلب منه معالجة لقصة "جسر وأترلو"، الذي خرج للنور باسم "دايما في قلبي"، حسب حوار سابق له.

- طلب منه صلاح أبو سيف أن يكون مساعد مخرج معه، وبالفعل عمل معه في 3 أفلام هي دايما في قلبي "1946" ومغامرات عنتر وعبلة "1947" والمنتقم "1948".

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- انطلق بعدها وأخرج أول أعماله وهو فيلم حبابيي كتير عام 1950.

- سافر إلى إيطاليا لدراسة السينما بعد نجاح الفيلم.

- عاد وواصل تقديم الأفلام ليصل عدد أعماله إلى 24 عملا، آخرها فيلم "ليس لعصابتنا فرع آخر" في عام 1989.

- من أشهر أفلامه قنديل أم هاشم والشوارع الخلفية وعبيد الجسد والمعتوه.

- ألف وشارك في تأليف 14 فيلما بينها أفلام لم يخرجها.

- كتب أغاني بعض الأفلام مثل سوق الساح ودايما في قلبي والحب الصامت وجوز مراتي.

- فيلم طريق الشيطان "1963" كتب قصته رشدي أباظة وقام ببطولته وإنتاجه، وكتب السيناريو والحوار له والإخراج كمال عطية، وهذا يعود إلى علاقته القديمة برشدي أباظة، إذ رشحه كمال عطية إلى بطولة فيلم امرأة من نار، حسب حوار سابق له.

- أنتج فيلمين هما عبيد الجسد وليس لعصابتنا فرع آخر.

- أصدر 3 كتب هي "السيرة أطول من العمر" سيرة سينمائية له، و"قصاقيص الذكريات" عن النوادر والخلفيات التي أحاطت بإخراج أفلامه، و"مذكرات أغنية" عن الأغاني التي كتبها.