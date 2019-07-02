4 يوليو.. حفل تأبين المخرج محمد النجار بقصر السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلن الفنان تامر عبدالمنعم، مدير قصر السينما، إقامة احتفالية تأبين للمخرج الراحل محمد النجار في الساعة السابعة مساء الخميس المقبل. ويحضر الاحتفالية المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، والكاتب مصطفى محرم، والمنتج محسن علم الدين، والمخرج مسعد فودة. جدير بالذكر أن النجار توفي، ظهر الثلاثاء 25 يونيو، بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة من مسجد السلام في مدينة نصر، عقب صلاة المغرب.

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