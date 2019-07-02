فيديو| دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة دوللي شاهين مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، احتفالا بعيد ميلادها الموافق اليوم 2 يوليو.

وعلقت فيديو في الفيديو: "ميرسي كتير على كل اللي عايدوني بعيد ميلادي واللي ما عايدوني، واللي كان المفروض يكونوا موجودين ومش موجودين".

يذكر أن آخر كليبات دوللي كان لأغنية "لو على الفراق" التي طرحتها في 2018، من إخراج باخوس علوان.