صور| بدير وأنوشكا وقابيل في عزاء عزت أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- محمود عبد الناصر:

وصل عدد كبير من نجوم الفن عزاء الفنان عزت أبو عوف بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

وحرص على حضور العزاء أحمد بدير وأنوشكا وإيهاب فهمي ومحمود قابيل.

وبدأت أسرة الفنان الراحل عزت أبو عوف تلقي عزاءه في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور عدد من نجوم الفن.

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استقبل المعزين ابنة الفنان الراحل المخرجة مريم أبو عوف وشقيقاته الأربعة.

ورحل الفنان عزت أبوعوف عن عالمنا، أمس الإثنين، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 71 عامًا، وقد شُيع جثمانه ظهر الإثنين من مسجد السيدة نفيسة.

عزت أبوعوف من مواليد 21 أغسطس 1948، بدأ مشواره الفني مع شقيقاته الأربع، بعدما كون فرقة موسيقية أطلق عليها اسم "فور إم"، ورغم تخرجه في كلية الطب، فإنه اتجه للتمثيل، وقدم أعمالاً عديدة منها: "الملك فاروق"، "رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة"، "أماكن في القلب

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