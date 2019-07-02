صورة نادرة.. عزت أبو عوف وزوجته في حفل لعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من حفل قديم للفنان عمرو دياب، ظهر فيها الفنان الراحل عزت أبو عوف رفقة زوجته فاطيما، وشقيقته الفنانة مها أبو عوف.

ورحل الفنان عزت أبوعوف عن عالمنا أمس الإثنين، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 71 عامًا، وشُيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة.

لمزيد من التفاصيل عن عزاء الفنان عزت أبو عوف.. اضغط هنا