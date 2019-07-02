بالصور| منة شلبي وسمير صبري يقدمان واجب العزاء في عزت أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: تصوير - محمود عبدالناصر: حرصت الفنانان سمير صبري ومنة شلبي ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل عزت أبو عوف. Advertisements يقام العزاء في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن. ورحل الفنان عزت أبوعوف عن عالمنا، أمس الإثنين، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 71 عامًا، وقد شُيع جثمانه ظهر الإثنين من مسجد السيدة نفيسة. لمزيد من التفاصيل عن عزاء الفنان عزت أبو عوف.. اضغط هنا

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