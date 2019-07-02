بالفيديو: مخلوق فضائي.. انتقاد جارح لدنيا بطمة

هاجم ضيف خلال حلقة في برنامج téléstars، الفنانة دنيا بطمة، بوصف جارح، مما أثار غضب عدد كبير من المشاهدين الذين انتقدوا طريقة السخرية التي عبر عنها الضيف مع المقدمة كارمن سلامة.
وعلق الضيف على إحدى صور النجمة المغربية، واصفا اياها بـ ” المخلوق الفضائي ” ، منتقداً كمية الفوتوشوب التي تخضعها عل صورها.
وقال: الجميع يستذكر اسنانها وشكلها القديم خلال مشاركتها في برنامج ” اراب ايدول “.
وأضاف: بطمة خضعت للكثير من عمليات التجميل وباتت تظهر في العديد من الصور بحركات مبالغ بها لناحية تكبير شفاهها وتعريض حنكها وابر الفيلر والبوتوكس، منتقديها بعبارات جارحة.
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