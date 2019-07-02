أمير شاهين برفقة طارق علام في عزاء عزت أبو عوف

حرص النجم أمير شاهين بصحبة طارق علام تأدية واجب العزاء في النجم الكبير عزت أبو عوف، والمقام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.
ويشار إلى أن النجم عزت أبو عوف،رحل عن عالمنا فجر أمس عن عمر ناهز ال 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث
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