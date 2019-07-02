إيناس مكى لـ"الوفد": "سحر الأحلام" أعادتنى للمسرح بعد غياب سنوات

أعربت الفنانة إيناس مكى عن سعادتها بالعودة إلى خشبة المسرح من خلال العرض المسرحى " سحر الأحلام " ، وذلك بعد غيابها عنه لعدة سنوات. وقالت فى تصريح خاص لـ " بوابة الوفد " ، أنها تقدم خلال هذا العرض شخصية جديدة و مختلفة عليها فى عمل مسرحى هام يناقش الظروف الصعبة التى يواجهها العرب ، و أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور. عمل مسرحى هام يناقش الظروف الصعبة التى يواجهها العرب ، و أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور. و أشارت "مكى" ، لى الموعد النهائى للعرض و المقرر 15 يوليو الجارى. Advertisements مسرحية " سحر الأحلام " عرض موسيقى استعراضى غنائى كبير، تناقش حال الإنسان العربى وتناقش قضايا قومية مهمة، فى ظل ظروف صعبة يعيشها العرب. و يقوم ببطولتها مجدى فكرى، وإيناس مكى، وعبد العاطى صالح، ورضا رمزى، ألحان أحمد محيى، استعراضات هشام المقدم، ديكورات وإضاءة دكتور إبراهيم الفوى، ملابس جمالات عبده، ويشارك فى العرض النحات العالمى الدكتور طارق الكومى، والفنان حسن غانم، من تأليف وإخراج الدكتور حسام عطا.

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