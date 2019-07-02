هشام عباس يشارك فى عزاء عزت أبو عوف

حرص النجم هشام عباس على تقديم واجب العزاء في النجم الكبير عزت أبو عوف ، و المقام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.
ويشار إلى أن النجم عزت أبو عوف، رحل عن عالمنا فجر أمس عن عمر ناهز ال 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض،
حيث عانى خلال الفترة الأخيرة من بعض الأمراض في الكبد والقلب. ويذكر أن تم تشييع جثمان الفنان الراحل ظهر أمس الأثنين بمسجد السيدة نفسية بحضور عدد كبير من نجوم الفن.
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