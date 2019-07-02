حضر النجم محمد الشقنقيري بصحبة الفنان محمد عبد الرحمن لتقديم ، واجب العزاء في النجم الكبير عزت أبو عوف ، و المقام بمسجد الشرطة في مدينةالشيخ زايد.
ويشار إلى أن النجم عزت أبو عوف،رحل عن عالمنا فجر أمس عن عمر ناهز ال 71 عامًا، بعد
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الشقنقيري برفقة محمد عبد الرحمن فى عزاء عزت أبو عوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.