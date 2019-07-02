ساندرا نشأت برفقة دينا فؤاد فى عزاء عزت أبو عوف

حضرت المخرجة ساندرا نشأت برفقة دينا فؤاد لتأدية واجب العزاء في النجم الكبير عزت أبو عوف، والمقام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

ويشار إلى أن النجم عزت أبو عوف،رحل عن عالمنا فجر أمس عن عمر ناهز ال 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث

عانى خلال الفترة الأخيرة من بعض الأمراض في الكبد والقلب. ويذكر أن تم تشييع جثمان الفنان الراحل ظهر أمس الأثنين بمسجد السيدة نفسية بحضور عدد كبير من نجوم الفن.